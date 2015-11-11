独家：ECB银行监管部门的严苛要求与货币政策部门存在分歧--消息

路透法兰克福11月10日 - 四位消息人士告诉路透，自欧洲央行(ECB)一年前接管欧元区的银行业监管职责以来，央行新监管部门与货币政策部门之间浮现分歧。

由努伊执掌的银行监管部门对银行业提出了苛刻的要求，从上调准备金到限制持有的公债数量不一而足，但对于一直努力刺激银行放贷、使通胀复苏的其他央行官员，这些措施就不太受欢迎。

这些摩擦有可能放慢ECB整顿银行业的步伐、并打破银行业与政府的联系--这曾加剧了2010-2012年欧元区债务危机。

ECB的单一监管机制(SSM)与央行的货币政策部门完全分开，意味着两个部门拥有各自的员工和办公地点，并且禁止互相透露机密信息。

不过，SSM的决策需要由欧洲央行管理委员会批准，后者包括ECB的执委会成员以及欧洲区19个成员国央行的总裁。

上述消息人士称，虽然欧洲央行管委会从未否决过SSM的方案，但一些问题需要来回讨论多次才能正式提交给管委会。

据知情人士称：“矛盾多的数不过来，大大小小的，SSM两面不讨好，遭到欧洲央行和各国的指责。”

“管理委员会成员不断进行游说，而他们又被各个银行游说。”

努伊发言人和欧洲央行均拒绝就双方是否存在分歧置评。

上周在SSM的首个周年纪念日发表演讲时，努伊对当前的架构和部门独立性进行了辩护。

“在‘同一屋檐下’能确保监管部门和货币决策部门之间不会有重要的宏观信息丢失。”努伊说道，“同时，欧洲央行银行监管部门分割权限和责任的作法，又牢牢遵从欧洲法律。”

一名消息人士亦表示，在与其他欧洲机构打交道时，欧洲央行的基础设施、知识以及影响力令SSM受益良多。

**资本规定**

争论的一个主要焦点是额外资本规模，即SSM对受其监管的122家银行明年要拨备的第二支柱(Pillar 2)资本要求水平。

2016年Pillar 2资本平均要求略微上升，意味着银行可能面临市场压力需要提高资本水平，以保证资本远超过最低要求。

消息人士称，尽管普遍认为资本实力较强的银行更能抵御冲击，且长期来看会带来更加可持续的经济增长，但在欧洲央行及各成员国央行内部，有些人觉得，现在要求银行拨备更多资金不合时宜。

欧元区一位资深人士称，全面增加Pillar 2资本，再加上未来需求的不确定性，有可能降低银行放贷的意愿，并扼杀欧元区本就脆弱的经济复苏。

“这就像是暗中增加资本，”这位消息人士称。“这是一次性的增加，还是长期不断增资的序幕？前者只是及早努力做好多数预防工作，后者则意味着衰退。”

努伊周二似乎要缓解这些担忧，称2016年Pillar 2缓冲可能初步反映出，“稳定状态下的”资本要求会是什么样子。

同时身兼欧洲央行发言人的努伊称，实证研究表明，资本要求对信贷供应的负面影响很小，而且长期正面效应对于抵消其不利影响绰绰有余。

一位消息人士说，SSM被要求予以关注的特定问题之一是，第二支柱(Pillar 2)资本要求如何与银行业者其他资本缓冲要求之间协调。

这个问题一部分是来自欧盟一项有关银行清理的准则中，并未具体说明，如果银行资本降至最低要求之下，那么计算银行能支付多少股息、奖金和一些可转换债券的票息时，是否应将银行的第二支柱资本计算在内。

努伊在日前一篇专访中说，SSM正在研究这个问题，但尚未得出结论。

**意见分歧**

针对某些问题，这种意见分歧情况已经浮上枱面。

有一项规定允许银行将保险分支的资本计入母公司的资本基础，不过要以折价计算。努伊公开支持废弃这项规定的提议，但欧洲央行银行监管委员会投票否决了该提议。

摩根大通估计，如果废除这项规定，法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)和比利时KBC(KBC.BR)等银行的资本可能减少数十亿欧元。

欧洲央行副总裁康斯坦西欧在另外一个场合表示，努伊等人提出的一项计划要求给银行持有的一国主权债券设置上限，该计划存在“严重缺陷”，并有可能扰乱银行业、金融市场以及整体经济。

监管部门与货币政策部门心态不同，两者组织结构亦有差别，在一定程度上或许可以解释这些分歧存在的原因。

来自SSM以及各国央行的人员组成联合监管小组，每个小组都重点关注一家银行，并根据这家银行的具体情况来作决定。

虽然欧洲央行管理委员会及银行监管委员会每个季度都要开会讨论宏观审慎形势，但决定仍由SSM独立作出，并提交给管委会。

“监管部门一心只想着提高资本金，但我们应该有更加全面的看法”，SSM一位消息人士表示。

“央行官员在倾听市场方面更加训练有素，因此监管部门应提高在这方面的敏感度。”(完)