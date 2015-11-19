欧洲央行无法实现通胀目标的风险增大--10月会议记录

路透法兰克福11月19日 - 周四公布的欧洲央行10月政策会议记录显示，欧洲央行再度无法实现通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。

欧洲央行在10月22日的会议上称，尽管欧洲央行的量化宽松政策正在发挥作用，但没能从外部获得助力，因政府的改革的令人失望，而且欧盟执委会的投资计划缺乏动能。

欧洲央行表示，要么不得不承认无法达成目标，要么就需要采取更强力的措施，可能是更广泛的工具。这凸显了欧洲央行管委会内部的争论。

欧洲央行重申了其此前的立场，即做好了采取行动的准备，并将在12月3日的会议上再度审视其政策。

“欧洲央行内部对其9月预估做出的最新修正暗示，9月的基础情境面临下行风险，”欧洲央行称，指的是对经济的预估。

“通胀向2%靠拢的预计时间可能要再度推后，就像在此前的内部预估中的一样，”欧洲央行称。

这一趋势可能“令人不安”，尤其是核心通胀率的反弹也在停滞，而且较低的大宗商品价格向核心通胀率的传导既迅速又明显。

“外部因素的影响及不确定性上升，加大了欧洲央行措施或不足以达成目标的可能，”欧洲央行称。(完)