欧洲金融：ECB不太可能借出更多债券来缓解3月底市场压力--消息人士

* 消息人士称存在政治、技术和法律障碍

* 债券短缺局面可能在3月底出现

路透法兰克福3月6日 - 消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)周四开会时不太可能决定增加借出政府公债。这令人担忧在一个对投资者非常重要的市场中可能再度出现债券紧缺问题。

欧元区央行的消息人士表示，政治、法律和技术方面的一些因素，仍然阻止欧洲央行响应业内的呼声，借出更多的主权债券。欧洲央行为了刺激通胀，已经购入了1.4万亿欧元(1.48万亿美元)的这类债券。

欧洲央行决策者在1月会议上打开了可能做出改变的大门。去年底曾出现债券紧缺的状况，例如，投资者为了向结算其交易的清算机构提供抵押品，曾不得不支付创纪录高位的利率才能借到政府公债。

如果在需要的时候拿不出抵押品，可能导致金融机构被置于违约境地，而且有可能损害整个金融体系的稳定。

欧洲央行大规模购债，以及金融危机后欧盟对投资银行更加严格的规定，已大量吸纳了德债这类最具价值的高评级主权债券。

在新年的一波紧缺后，投资者担心3月底会有另一波规模较小的公债稀缺，银行业3月底将进行第一季结帐，放贷意愿较低。

不过消息人士表示，欧洲央行周四就此方面做出政策宣布的机率相当低。欧洲央行料将维持政策不变，尽管近期欧元区通胀反弹。

欧洲央行未予置评。

负责金融监管的欧盟执委会也不太可能立即伸出援手。