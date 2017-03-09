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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 00:54 BJT

标题新闻：ECB上调今明两年通胀预估至1.7%和1.6%(12月时为1.3%和1.5%)，维持2019年预估在1.7%

欧洲央行（ECB）

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