欧元债市：公债收益率触及新低，投资者对ECB解除刺激政策的预期减弱

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透伦敦3月30日 - 多数欧元区公债收益率(殖利率)周四降至数周低点，因西班牙和德国萨克森州通胀数据弱于预期，削弱了投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期。
欧元区公债收益率周三大幅下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。
收益率周四跌势增强，因数据显示西班牙3月消费者物价同比上涨2.1%，远低于路透调查预估的2.7%。
“西班牙通胀数据较疲弱，德国萨克森州通胀数据则略低于预期，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。“这归咎于昨天的那篇关于欧洲央行的报导，增加了对公债的买盘。”
德国10年期公债收益率跌2个基点，至三周低点0.33%。
荷兰10年期公债收益率下滑至三周低位，法国10年期公债收益率触及四周低点0.91%。
西班牙10年期公债收益率一度短暂跌至一个月低点1.62%，欧元区其他公债收益率当日均小跌。
货币市场利率走势暗示，欧洲央行在12月升息的机率大概为50%，低于本周稍早预期的70%。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 王洋/王兴亚)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。