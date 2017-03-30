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债券 | 2017年 3月 30日 星期四 16:32 BJT

欧元债市：公债收益率触及新低，投资者对ECB解除刺激政策的预期减弱

路透伦敦3月30日 - 多数欧元区公债收益率(殖利率)周四降至数周低点，因西班牙和德国萨克森州通胀数据弱于预期，削弱了投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期。

欧元区公债收益率周三大幅下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。

收益率周四跌势增强，因数据显示西班牙3月消费者物价同比上涨2.1%，远低于路透调查预估的2.7%。

“西班牙通胀数据较疲弱，德国萨克森州通胀数据则略低于预期，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。“这归咎于昨天的那篇关于欧洲央行的报导，增加了对公债的买盘。”

德国10年期公债收益率跌2个基点，至三周低点0.33%。

荷兰10年期公债收益率下滑至三周低位，法国10年期公债收益率触及四周低点0.91%。

西班牙10年期公债收益率一度短暂跌至一个月低点1.62%，欧元区其他公债收益率当日均小跌。

货币市场利率走势暗示，欧洲央行在12月升息的机率大概为50%，低于本周稍早预期的70%。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 王洋/王兴亚)
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