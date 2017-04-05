欧洲金融：ECB零利率政策给金融系统带来极大风险--德国经济部顾问

基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透柏林4月4日 - 德国经济部学术顾问称，欧洲央行(ECB)的零利率政策给金融系统带来重大风险。
根据路透看到的一份将于周三公布的报告，他们也拒绝了向无现金社会迈进的号召，他们认为此举对违法行为的影响是有限的。
“欧洲央行自2014年以来采取的货币政策目前与风险不相称，”这些专家写道。
他们称，政策完全旨在通过降息来刺激放贷和经济增长，但忽视了由此带给金融系统的负担。
“从金融系统来看，有各种各样的理由可以说明零利率或负利率问题很大，”学术顾问称。
报告称，这一政策连同超低利率贷款的不断增长，打击了整个行业的利润率，必要改革可能无法实施的风险亦因此增大。
报告称，该政策持续的时间越久，金融领域的风险就越大。
德国官员一直以来都在批评欧洲央行的超低利率，但近几个月随着欧元区通胀反弹，收紧政策的压力有所增大。
报告称，由于超低利率政策，包括保险公司在内的诸多金融机构目前难以回本盈利。
学术顾问委员会反对无现金社会的理念。这一理念的提出主要源于新支付方式的发展，旨在制止现金相关的非法活动，同时也是出于担心现金对货币政策的影响。
该学术顾问委员会为德国经济部提供指导意见，但其建议一般不具有约束力。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 许娜/郑茵)
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