欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 德国两年期和五年期公债收益率触及一周半高点
* 欧洲央行报告和其官员讲话、地缘政治忧虑缓解，重压债市
* 欧洲央行执委科尔称欧元区经济前景改善
路透伦敦4月19日 - 德国短期公债收益率周三急升，此前欧洲央行(ECB)公布市场融资状况报告和欧洲央行决策者发表讲话。
分析师称，风险人气改善，以及地缘政治忧虑缓解，都是推高两年期和五年期德债收益率至一周半高位的原因。
德国两年期公债收益率上升6个基点，至负0.79%，可望录得3月初来最大单日涨幅。
欧洲央行周三公布的一份调查显示，基本担保品市场、特别是公债市场的流动性及运转已经恶化。
可在融资市场作为抵押品的高评级短债供应稀缺，已扶助公债收益率下跌。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
较短期德债遭抛售，引领德债收益率全线上涨，五年期德债收益率升5个基点，至一周半高点负0.47%。
分析师称，多位欧洲央行决策者的讲话也令公债市场卖压加重。
欧洲央行执委科尔称，欧元区经济前景改善，再次下滑的风险不再明显，他的讲话较欧洲央行总裁德拉吉的乐观。
欧洲央行管委韩伟森说，央行需考察更多数据才能考虑具体的政策行动。
周日法国将进行总统选举首轮投票，民调显示的候选人的支持率保持稳定，令法国和德国公债收益率差跌至70个基点之下，为逾一周首次。
法国10年期公债收益率短暂跌至0.86%，为近三个月最低水准。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。