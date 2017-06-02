欧元债市：ECB内部对刺激措施分歧加大，削弱市场对长期公债的需求

路透伦敦6月2日 - 欧元区政策制定者之间的分歧不断加大，令投资者怀疑当前水平的刺激措施还能持续多久。这导致对欧元区长期公债的需求减弱。

德国10年期/30年期公债收益率之差周五创下18个月最阔水平。长期公债通常对于政治和政策前景的变动更为敏感，并且在政策趋向收紧时更有可能遭遇抛售。

尽管欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本周坚称大规模宽松刺激措施仍有必要，但在下周的ECB会议前其他决策者表达了相反的意见。

德国央行总裁魏德曼周三称因欧元区复苏增强，即便欧洲央行减少刺激措施，通胀仍会续升。

分析师称，决策者意见分歧是市场对长期公债需求减少的原因，但也说明长期公债发售有潜力，因借贷者希望锁定较低的收益率。

德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz称，“尽管关于欧洲央行将采取什么措施有许多不确定性，但人们越加认为，目前已过了量化宽松的高峰期，在这样的情况下，投资者最为担心长期公债的可能损失。”

路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。

德国10年与30年期公债收益率差周五早盘触及86个基点，为2016年1月以来最高，稍后略微缩窄。

意大利10年与30年期公债收益率差为111个基点，为两个半月高位。