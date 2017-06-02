欧元债市：ECB内部对刺激措施分歧加大，削弱市场对长期公债的需求

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 德国10年期/30年期公债收益率差触及18个月最阔水平
* 多数欧债收益率下跌，因油价下跌和美国数据疲弱
路透伦敦6月2日 - 欧元区政策制定者之间的分歧不断加大，令投资者怀疑当前水平的刺激措施还能持续多久。这导致对欧元区长期公债的需求减弱。
德国10年期/30年期公债收益率之差周五创下18个月最阔水平。长期公债通常对于政治和政策前景的变动更为敏感，并且在政策趋向收紧时更有可能遭遇抛售。
尽管欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本周坚称大规模宽松刺激措施仍有必要，但在下周的ECB会议前其他决策者表达了相反的意见。
德国央行总裁魏德曼周三称因欧元区复苏增强，即便欧洲央行减少刺激措施，通胀仍会续升。
分析师称，决策者意见分歧是市场对长期公债需求减少的原因，但也说明长期公债发售有潜力，因借贷者希望锁定较低的收益率。
德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz称，“尽管关于欧洲央行将采取什么措施有许多不确定性，但人们越加认为，目前已过了量化宽松的高峰期，在这样的情况下，投资者最为担心长期公债的可能损失。”
路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。
德国10年与30年期公债收益率差周五早盘触及86个基点，为2016年1月以来最高，稍后略微缩窄。
意大利10年与30年期公债收益率差为111个基点，为两个半月高位。
多数欧元区10年期公债收益率周五下跌1-3个基点不等，此前美国就业数据弱于预期，且油价下跌，令通胀预期下降。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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