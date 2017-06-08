《全球汇市》欧元在ECB会议前持稳，英镑在英国大选前接近两周高位

* 欧元在欧洲央行会议前持稳 * 英镑在英国大选前交投于两周高位附近 * 美元兑日圆从七周低位回升 路透新加坡6月8日 - 欧元周四在欧洲央行(ECB)宣布政策决定前持稳，与此同时英镑受到支撑，因外界预计英国首相特雷莎梅所在政党在即将举行的大选中将胜出。 欧元兑美元 报1.1251美元，周三低见1.1204后扳回部分失地。有报导暗示欧洲央行将下调通胀率目标，欧元周三因而承压。 彭博援引欧元区未具名官员的消息报导，欧洲央行准备将未来三年年度通胀率分别从1.7%、1.6%和1.7%降至1.5%。 上述新预估将暗示，通胀弱于汇市和债市许多人的预期。该预估还需获得欧洲央行管理委员会的批准。欧洲央行不予置评。 消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，尽管下调通胀预期。 受此消息影响，欧元削减跌幅。 “我认为，欧元面临的风险偏向上行，因市场昨日已经消化对(欧洲央行)立场温和的预期，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。 Okagawa表示，如果欧洲央行维持其通胀预估不变，那么欧元料有买盘。 外界普遍预期欧洲央行周四将维持政策不变，包括其2.3万亿欧元购债计划，以及维持利率于低位的承诺。 英镑兑美元 持稳于1.2961美元，在周三触及的5月25日以来高位1.2970美元附近交投。 周三英镑上涨0.4%，投资者逐渐认为特雷莎梅的保守党将在周四的大选中赢得议会多数席次。 周三公布的民调显示，特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。 在美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四在参议院作证前，交易员亦保持警惕。科米在5月被美国总统特朗普解除了职务。 据参议院情报委员会网站公布的科米声明，科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。 美元指数 持稳在96.774。 美元兑日圆 微升0.1%报109.94日圆，自周三触及的4月21日以来低点109.115回升。 日圆对朝鲜发射导弹的报导几无反应。 韩国军方表示，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物。这是朝鲜不顾国际压力，连续进行导弹试射的最新一次。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1248 1.1255 -0.06 +6.99 1.0513 美元/日圆 109.92 109.79 +0.12 -5.95 116.87 欧元/日圆 123.65 123.61 +0.03 +0.41 123.14 美元/瑞郎 0.9647 0.9646 +0.01 -5.22 1.0178 英镑/美元 1.2960 1.2959 +0.01 +5.06 1.2336 美元/加元 1.3517 1.3508 +0.07 +0.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.7686 6.7737 -0.08 -2.93 6.9726 澳元/美元 0.7537 0.7546 -0.12 +4.46 0.7215 新西兰元/美元 0.7196 0.7193 +0.04 +3.67 0.6941 澳元/日圆 82.860 82.890 -0.04 -1.73 84.320 新西兰元/日圆 79.120 79.020 +0.13 -2.53 81.170 英镑/日圆 142.46 142.30 +0.11 -1.08 144.02 澳元/新西兰元 1.0470 1.0489 -0.18 +0.84 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/李爽/陈宗琦/侯雪苹/徐文焰；审校 戴素萍/杜明霞/张荻/李婷仪)