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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 15:17 BJT

德国经济：央行略微上调今年通胀率预估并调降明后年预估，均不及ECB目标

路透法兰克福6月9日 - 德国央行周五公布的最新预估显示，该国通胀会又一年远低于欧洲央行略低于2%的目标。

德国央行将2018年2019年德国通胀预估分别下调至1.4%和1.8%，同时微幅上调今年的预估至1.5%。

该央行之前预估今年通胀率将在1.4%，明年将为1.7%，2019年料为1.9%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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