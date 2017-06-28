欧元债市：欧元区公债价格加快下跌，因ECB释放退出刺激政策信号

路透伦敦6月28日 - 欧元区公债收益率周三连续第二日大涨，因市场预期欧洲央行(ECB)最早或将在9月宣布缩减刺激政策。

公债收益率急剧上升，周二欧洲央行总裁德拉吉放出口风要微调该行的经济刺激政策，受此影响德国期限较短公债收益率触及一年高点。

期限较长公债的价格下跌更为明显，投资人开始预期未来通胀率区间将上调。

德国10年期公债收益率在两日内上升了近一倍。周二跳升10个基点，从0.24%升至0.34%，触及一个月高位，周三进一步上升6个基点至0.40%。

德拉吉周二强调，欧洲央行立场的任何转变，包括负利率和大规模买债，应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持，且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。

Tradeweb数据显示，其他欧元区指标10年期公债收益率上升5至9个基点不等，升至数周高位。欧元兑美元亦触及一年高点。

但一些分析师认为，投资者过度解读了德拉吉的讲话，市场反应过度。

“我们认为，德拉吉的语气比较自信，而非鹰派，”加拿大皇家银行的全球宏观策略师Peter Schaffrik表示。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 孙国玉/艾茂林)