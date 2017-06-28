欧元债市：欧元区公债价格加快下跌，因ECB释放退出刺激政策信号

路透基点：中国宏桥集团获中信银行200亿元人民币综合授信额度--TRLPC
路透6月29日 - 陷入困境的铝业生厂商--中国宏桥集团从中信银行获得200亿元人民币(29.5亿美元)两年期综合授信额度，而几天之后就是其违约豁免截止日期。
路透伦敦6月28日 - 欧元区公债收益率周三连续第二日大涨，因市场预期欧洲央行(ECB)最早或将在9月宣布缩减刺激政策。
公债收益率急剧上升，周二欧洲央行总裁德拉吉放出口风要微调该行的经济刺激政策，受此影响德国期限较短公债收益率触及一年高点。
期限较长公债的价格下跌更为明显，投资人开始预期未来通胀率区间将上调。
德国10年期公债收益率在两日内上升了近一倍。周二跳升10个基点，从0.24%升至0.34%，触及一个月高位，周三进一步上升6个基点至0.40%。
德拉吉周二强调，欧洲央行立场的任何转变，包括负利率和大规模买债，应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持，且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。
Tradeweb数据显示，其他欧元区指标10年期公债收益率上升5至9个基点不等，升至数周高位。欧元兑美元亦触及一年高点。
但一些分析师认为，投资者过度解读了德拉吉的讲话，市场反应过度。
“我们认为，德拉吉的语气比较自信，而非鹰派，”加拿大皇家银行的全球宏观策略师Peter Schaffrik表示。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 孙国玉/艾茂林)
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路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透雅典6月29日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周四称，希腊的短期目标是重返债市，即使该国的债券未被纳入欧洲央行的量化宽松项目，这也是有可能的。