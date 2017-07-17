欧元债市：公债收益率下跌，欧元区通胀数据缓解ECB会议前的紧张情绪

* 欧元区公债收益率下跌

* 数据确认6月欧元区通胀放缓

* 在周四欧洲央行会议前，市场人气受到提振

路透伦敦7月17日 - 欧元区公债收益率周一下跌，因欧元区6月通胀温和，提振对本周欧洲央行政策（ECB）政策会议将采取谨慎立场的预期。

欧洲央行政策会议将在周四进行，三周前欧洲央行总裁德拉吉的讲话被认为开启了未来数月调整政策的大门，触发公债收益率和欧元跳涨。

尽管借贷成本仍处于高位，但美国数据疲弱和欧元区通胀偏低，对市场提供一些安慰，适值投资者对超宽松货币政策时代接近尾声感到不安。

欧盟统计局周一表示，欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.3%，符合市场预期，但涨幅不及5月的1.4%。核心HICP较上年同期上升1.2%，但仍然偏低。

“通胀数据令市场预期，德拉吉将利用周四记者会为政策前景设定适当基调，”德国中央合作银行利率策略师Daniel Lenz说。

欧元区公债收益率全面下跌2-7个基点，由二线公债 收益率领跌。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.51%，脱离一周前触及的18个月高位0.58%，但大致是德拉吉讲话前水平的两倍。

欧洲央行本周可能不再提及准备增加资产购买计划的规模或延长存续期，待到秋季可能宣布将在何时以何种方式缩减其购债措施。

路透对分析师的调查显示，欧洲央行料不会出现重大变化，可能要等到9月才会宣布缩减每月600亿欧元的资产购买，可能在2018年初开始这样做。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)