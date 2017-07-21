欧元债市：欧债收益率下跌，因欧元走强给ECB缩减刺激计划时机蒙上阴云

* 欧债需求强劲，此前欧洲央行维持政策不变

* 欧元兑美元触及两年高位

* 南欧公债收益率下跌3-10个基点

* IMF“原则上”批准16亿欧元希腊贷款

路透伦敦7月21日 - 欧债收益率周五全面下跌，此前欧元兑美元触及两年高位，令投资者质疑欧洲央行(ECB)计划缩减刺激措施的时机。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，尽管欧洲央行总裁德拉吉暗示，决策者只会在秋季重新评估购债计划。

四位直接知情消息人士指出，欧洲央行决策高层认为，10月是决定资产购买计划命运的最可能时机，而央行内部人员提出的另一可能选择--12月，则被视为时间太晚。消息人士向路透表示，到9月7日欧洲央行召开会议时，可取得的重要数据很少，决策高层可能也不放心在德国大选前作出重大变动。

投资者的焦点转向欧元走强，及其对欧洲央行收紧货币政策步伐的影响，分析师说。

欧元兑美元周五上涨至1.1677美元，为2015年8月来最高。欧元走高会对欧元区出口商带来压力，且拖累经济成长。欧元进一步攀升将令进口成本下跌，从而抑制通胀。

欧洲央行通胀目标是略低于2%。

“如果欧元在较长一段时间保持强势，将可能令欧洲央行的计划脱离轨道，因为欧元对通胀造成影响，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

“以贸易加权计算，我们现在回到了量化宽松开始前的水平。这是德拉吉的难题。”

欧元区公债收益率延续周四的跌势。

10年期德债收益率下跌3.5个基点，至一周低位0.50%。

意大利、葡萄牙和西班牙收益率下跌4-10个基点不等。这些公债在欧洲央行购债计划中得益最大。

西班牙与德国10年期公债收益率差收窄至2015年3月以来最低的94个基点。西班牙和意大利公债收益率本周均下跌约20个基点，可望录得逾一年来最大单周跌幅。

国际货币基金组织(IMF)周四原则上批准对希腊的18亿美元备用贷款安排，为两年来首次有条件承诺帮助支持希腊长时间的纾困计划。

希腊公债收益率日内小涨。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)