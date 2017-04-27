《全球汇市》美国税改计划令人失望但美元守住涨幅，聚焦ECB政策决定

* 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 美国退出北美自由贸易协定的威胁打击加元跌至14个月低点 路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索亦失去动能，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 美元指数 几近持平在98.931，隔夜曾一度上涨至99.332。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.220日圆。 特朗普公布税改计划之前，美元隔夜曾上涨至四周高点111.780日圆，但由于该计划没有令人惊喜之处，美元失去了动能。 白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。 “特朗普税改计划并未超出媒体整周一直在报导的范围。尽管该计划看起来雄心勃勃，但从税收的角度来看，其根基是不稳的，”东京IG Securities资深外汇分析师Junichi Ishikawa说道。 “在这样的环境下，市场参与者对于进一步推高美元心存谨慎。” 欧元兑美元 涨0.1%至1.0911美元。 欧元本周走势活络，周三攀升至五个半月高位1.0951美元，周末的法国总统大选第一轮投票结果降低了人们对欧元的感知风险。 欧元本周的上涨也得益于市场对欧洲央行未来几个月政策方向调整的预期，央行或将很快缩减货币刺激规模。 该央行定于周四稍后公布政策决定，焦点是法国大选第一轮投票结果对欧洲央行的立场有何影响。 澳元兑美元 小幅上涨至0.7478，上日跌至三个月低点0.7455后企稳，澳元下跌是因为澳洲通胀数据不佳。 加元延续跌势，因美国可能退出北美自由贸易协定。加元兑美元 跌至14个月低位1.3636加元。 墨西哥披索兑美元 隔夜跌至逾一个月低位19.29。 美国政府高级官员周三表示，特朗普正在考虑发布行政令让美国退出北美自由贸易协定。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0907 1.0903 +0.04 +3.75 1.0513 美元/日圆 111.32 111.03 +0.26 -4.75 116.87 欧元/日圆 121.42 121.07 +0.29 -1.40 123.14 美元/瑞郎 0.9936 0.9930 +0.06 -2.38 1.0178 英镑/美元 1.2848 1.2846 +0.02 +4.15 1.2336 美元/加元 1.3636 1.3613 +0.17 +1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8986 6.8959 +0.04 -1.06 6.9726 澳元/美元 0.7469 0.7472 -0.04 +3.52 0.7215 新西兰元/美元 0.6894 0.6889 +0.07 -0.68 0.6941 澳元/日圆 83.190 82.970 +0.27 -1.34 84.320 新西兰元/日圆 76.500 76.500 +0.00 -5.75 81.170 英镑/日圆 143.05 142.67 +0.27 -0.67 144.02 澳元/新西兰元 1.0832 1.0841 -0.08 +4.32 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/李婷仪/王琛/王颖；审校 徐文焰/龚芳/郑茵/张荻/许娜)