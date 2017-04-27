《全球汇市》美国税改计划令人失望但美元守住涨幅，聚焦ECB政策决定

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
* 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 美国退出北美自由贸易协定的威胁打击加元跌至14个月低点 路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索亦失去动能，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 美元指数 几近持平在98.931，隔夜曾一度上涨至99.332。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.220日圆。 特朗普公布税改计划之前，美元隔夜曾上涨至四周高点111.780日圆，但由于该计划没有令人惊喜之处，美元失去了动能。 白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。 “特朗普税改计划并未超出媒体整周一直在报导的范围。尽管该计划看起来雄心勃勃，但从税收的角度来看，其根基是不稳的，”东京IG Securities资深外汇分析师Junichi Ishikawa说道。 “在这样的环境下，市场参与者对于进一步推高美元心存谨慎。” 欧元兑美元 涨0.1%至1.0911美元。 欧元本周走势活络，周三攀升至五个半月高位1.0951美元，周末的法国总统大选第一轮投票结果降低了人们对欧元的感知风险。 欧元本周的上涨也得益于市场对欧洲央行未来几个月政策方向调整的预期，央行或将很快缩减货币刺激规模。 该央行定于周四稍后公布政策决定，焦点是法国大选第一轮投票结果对欧洲央行的立场有何影响。 澳元兑美元 小幅上涨至0.7478，上日跌至三个月低点0.7455后企稳，澳元下跌是因为澳洲通胀数据不佳。 加元延续跌势，因美国可能退出北美自由贸易协定。加元兑美元 跌至14个月低位1.3636加元。 墨西哥披索兑美元 隔夜跌至逾一个月低位19.29。 美国政府高级官员周三表示，特朗普正在考虑发布行政令让美国退出北美自由贸易协定。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0907 1.0903 +0.04 +3.75 1.0513 美元/日圆 111.32 111.03 +0.26 -4.75 116.87 欧元/日圆 121.42 121.07 +0.29 -1.40 123.14 美元/瑞郎 0.9936 0.9930 +0.06 -2.38 1.0178 英镑/美元 1.2848 1.2846 +0.02 +4.15 1.2336 美元/加元 1.3636 1.3613 +0.17 +1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8986 6.8959 +0.04 -1.06 6.9726 澳元/美元 0.7469 0.7472 -0.04 +3.52 0.7215 新西兰元/美元 0.6894 0.6889 +0.07 -0.68 0.6941 澳元/日圆 83.190 82.970 +0.27 -1.34 84.320 新西兰元/日圆 76.500 76.500 +0.00 -5.75 81.170 英镑/日圆 143.05 142.67 +0.27 -0.67 144.02 澳元/新西兰元 1.0832 1.0841 -0.08 +4.32 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/李婷仪/王琛/王颖；审校 徐文焰/龚芳/郑茵/张荻/许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普