欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫

路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。

冈斯坦西欧的上述言论凸显出，欧洲央行对于金融机构间贷款新热潮的疑虑，而目前正是欧洲央行的超级宽松货币政策提升了银行提供信贷的能力，养大了投资人的风险偏好。

但这可能引发部分银行人士及基金经理人的不安，他们抱怨能够用于操作附买回协议的高评级债券稀缺，这正是欧洲央行收紧规则和大规模购买高评级债券导致的结果。

冈斯坦西欧警告称，切勿尝试将附买回协议排除在银行杠杆比率计算之外；杠杆比率是衡量银行所持有资本能够承担多少风险的广义指标。

“一个仍缺乏改革的领域就是重复担保契约及担保品再利用，”冈斯坦西欧在欧洲央行一场会议上说道。

“有人正在推动将附买回排除在杠杆比率计算之外，然而这不仅削弱了这个规定准则，同时也拔除了银行业者遏止失控的内部流动性创造能力的唯一一个阻力。”