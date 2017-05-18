欧元债市：德债收益率因美国政治风波降至两周低点，关注ECB政策前景

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透伦敦5月18日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周四降至两周低点，美国政治风波支撑对避险资产的需求，但债市也存在部分谨慎情绪，因焦点转向欧洲央行的政策前景。
欧洲央行执委科尔对路透表示，一旦该央行确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久，理论上如有必要还可以提前加息。
今日稍晚将公布欧洲央行4月份会议记录，令债市更添一份谨慎。债市周三大幅上涨，因华盛顿的政治风波引起外界担心，美国总统特朗普减税和增加基建开支的计划有可能会推延。
美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查，司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。
“昨日市场上反应了特朗普交易退潮，今日料类似。”法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan说道。
德国指标10年期公债收益率跌2个基点，报0.36%，为两周低点。
多数其他欧债收益率持平至下滑不等，本周曾一度大跌的势头暂止。
本周法国和德国长期公债销售吸引了稳健的需求。周四稍后法国和西班牙将举行公债标售。(完) (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选