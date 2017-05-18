欧元债市：德债收益率因美国政治风波降至两周低点，关注ECB政策前景

路透伦敦5月18日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周四降至两周低点，美国政治风波支撑对避险资产的需求，但债市也存在部分谨慎情绪，因焦点转向欧洲央行的政策前景。

欧洲央行执委科尔对路透表示，一旦该央行确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久，理论上如有必要还可以提前加息。

今日稍晚将公布欧洲央行4月份会议记录，令债市更添一份谨慎。债市周三大幅上涨，因华盛顿的政治风波引起外界担心，美国总统特朗普减税和增加基建开支的计划有可能会推延。

美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查，司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。

“昨日市场上反应了特朗普交易退潮，今日料类似。”法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan说道。

德国指标10年期公债收益率跌2个基点，报0.36%，为两周低点。

多数其他欧债收益率持平至下滑不等，本周曾一度大跌的势头暂止。