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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 11:14 BJT

欧洲金融：ECB总裁德拉吉称，英国退欧后欧盟或失去部分清算监管

路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。

德拉吉称，在英国退出欧盟的情况下，英国金融市场基础架构(FMI)将被视为第三国、而非欧盟的FMI。

德拉吉称，这或导致欧盟当局对英国中央对手方的监管程度下降，这其中包括欧洲央行。

消息人士告诉路透，欧洲央行希望将欧元清算活动纳入欧元系统、欧洲央行以及欧元区19国央行的控制之下，也就是迫使清算活动离开伦敦，但管理委员会的分歧使其迟迟未能拿出具体的建议。

欧盟执委会称计划6月份拿出立法提案，如果有必要，其中可能包含针对清算活动加强欧盟监管以及地点规定的内容。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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