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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 17:02 BJT

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。

他补充称，这类房价涨势必须留意监控，因这对于该国其他地方的价格可能产生扩散效应。

欧洲央行周三稍早警告称，主要商用地产价格已经进一步偏离长期均值，且持续见到强劲涨势。

欧洲央行称，“因此，看来有必要密切注意地区住宅地产价格的趋势，因这可能是全国房市危险程度升高的初期指标。”(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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