欧元区金融：IMF呼吁欧洲央行降息和进一步放宽政策以防通缩风险

路透布鲁塞尔3月5日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，欧洲央行应降息，并透过长期再融资操作(LTRO)向银行系统注入更多流动性，或开始购买公共和民间资产。

欧洲央行将在周四举行货币政策会议。目前消费者通胀五个月来陷于1%之下央行所说的危险区域。央行希望在中期内使通胀保持在低于，但接近2%的水平。

IMF欧洲部主任Reza Moghadam在一则博文中称，“任何事情都可能乐极生悲，包括低通胀。”

此则博文的另外两位联合作者是他的副手Ranjit Teja和高级经学家Pelin Berkmen。

他们在博文中指出，“非常低的通胀可能令一些重要的人群受益，主要是净储户。但在当前负债问题十分普遍的情况下，这会损害欧元区的经济复苏，尤其是经济状况更加脆弱的国家，低通胀可能阻碍他们削减债务、恢复竞争力和对抗失业等方面的努力。”

“欧洲央行必须确保政策与逆转通胀下行趋势，并防止滑入通缩等任务相一致，”他们在博文中表示。