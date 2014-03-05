欧元区金融：IMF呼吁欧洲央行降息和进一步放宽政策以防通缩风险

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透布鲁塞尔3月5日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，欧洲央行应降息，并透过长期再融资操作(LTRO)向银行系统注入更多流动性，或开始购买公共和民间资产。
欧洲央行将在周四举行货币政策会议。目前消费者通胀五个月来陷于1%之下央行所说的危险区域。央行希望在中期内使通胀保持在低于，但接近2%的水平。
IMF欧洲部主任Reza Moghadam在一则博文中称，“任何事情都可能乐极生悲，包括低通胀。”
此则博文的另外两位联合作者是他的副手Ranjit Teja和高级经学家Pelin Berkmen。
他们在博文中指出，“非常低的通胀可能令一些重要的人群受益，主要是净储户。但在当前负债问题十分普遍的情况下，这会损害欧元区的经济复苏，尤其是经济状况更加脆弱的国家，低通胀可能阻碍他们削减债务、恢复竞争力和对抗失业等方面的努力。”
“欧洲央行必须确保政策与逆转通胀下行趋势，并防止滑入通缩等任务相一致，”他们在博文中表示。
“因此，欧洲央行应考虑进一步调降政策利率，更重要的是设法大幅扩大其资产负债表规模，可以透过有针对性的长期再融资操作或量化宽松(购买公共和民间资产)来实现。”(完)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2