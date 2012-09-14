欧央行和IMF商讨西班牙救助计划--报载

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透阿姆斯特丹9月14日电---荷兰的一份金融日报Het Financieele Dagblad周五报导称,欧洲央行(ECB)正与国际货币基金组织(IMF)就可能的西班牙3,000亿欧元救助计划进行谈判.该报导没有指出消息来源.
报导援引知情人士的话称,该计划将为ECB依照上周宣布的买债计画买入西班牙公债、以降低该国借款成本铺平道路,不过ECB希望确保IMF参与以保证西班牙要受削减支出的严格条件制约.
该报引述消息人士的话报导称,"ECB正与制定买入主权债的新计划框架,这包括IMF严格的监督."
报导称,IMF将决定对援助措施附带哪些条件,另外援助方案要遵循其他IMF方案的路线,期限三年且规模不超过3,000亿欧元.
根据报导,ECB总裁德拉吉与执委亚斯穆森以及IMF的前两把手--总裁拉加德与第一副总裁利普顿正就协议进行磋商,而欧元区各国财长周五稍晚将在塞浦路斯的会议上开展讨论.
西班牙首相拉霍伊本周稍早表示,若得到援助,不反对IMF监督西班牙对援助条件的遵守情况.
一位欧元区官员7月告诉路透,在西班牙经济部长德金多斯与德国财政部长朔伊布勒的会谈中,西班牙首次承认若借款成本保持在不可持续的高位,该国可能需要3,000亿欧元的援助.(完)
--编译 田建华/隋芬;审校 张明钧
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