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国际财经 | 2016年 5月 20日 星期五 07:24 BJT

欧洲央行会议记录显示官员同意应集体重申欧洲央行独立性

路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)会议记录显示，利率决策官员4月会议时同意，有必要保护央行抵御外界批评。之前欧洲央行的超宽松政策曾遭到德国决策制定者抨击。

“官员普遍同意，必须对抗有关货币政策无法再协助通胀回升(至欧洲央行目标)的想法。”欧洲央行称。

“有鉴于近来...某个成员国的批评，我们认为必须集体重申欧洲央行为达成法定任务的独立性。”(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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