欧洲央行会议记录显示官员同意应集体重申欧洲央行独立性

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)会议记录显示，利率决策官员4月会议时同意，有必要保护央行抵御外界批评。之前欧洲央行的超宽松政策曾遭到德国决策制定者抨击。
“官员普遍同意，必须对抗有关货币政策无法再协助通胀回升(至欧洲央行目标)的想法。”欧洲央行称。
“有鉴于近来...某个成员国的批评，我们认为必须集体重申欧洲央行为达成法定任务的独立性。”(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。