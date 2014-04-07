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市场报道 | 2014年 4月 7日 星期一 22:27 BJT

欧元区金融： 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称采动前必须先评估通胀前景

路透布鲁塞尔4月7日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，在决定是否采取新的政策行动前，央行必须先评估中期通胀前景较上月设定的情景是否发生了变化。

他还指出，“不应轻易决定”采取非常规政策举措，不过他表示，通胀率为负对欧元区而言将是“非常严重的问题”。

欧元区3月年通胀回落至0.5%。

“我们需要静观4月通胀的表现。届时通胀率可能会攀升，他周一在布鲁塞尔举行的欧洲议会听证会上表示。

“但央行不会根据某一个月的通胀数据来做决定。我们需要继续观察3月情景是否改变，以及改变的程度有多大，”冈斯坦西欧补充说。

欧洲央行的内部预估为，2016年通胀率将攀升至1.5%，2016年第四季将触及1.7%。欧洲央行设定的中期通胀目标为低于但接近2%。(完)
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