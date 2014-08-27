欧洲央行下周不太可能采取新举措 除非通胀明显下降--消息

2014年8月7日在欧央行总部的欧元标识下 摆放的“你操纵了我们的生活”的抗议标语牌。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福8月27日 - 欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

自央行总裁德拉吉上周在杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议上发表温和论调以来，认为欧央行可能更接近实施量化宽松(QE)或印钞购买资产的揣测升温。

德拉吉上周五在杰克森霍尔的脱稿讲话中称，“金融市场显示8月通胀预期全面明显下滑。“

新的通胀数据，加上最新的欧洲央行人士预测，均可能导致9月4日政策会议热烈讨论是否要加快现有的政策举措。届时采取新举措的可能性不大，但并非不可能。

“实施量化宽松的障碍仍然很高，”全数要求匿名的消息人士之一表示。其并称，会议上的讨论料将集中在强化现有信贷宽松和流动性供应的政策举措上。

“现在很难说不会发生什么事情。这在某种程度上取决于数据，”这位消息人士称。

欧洲央行拒绝置评。

另一位欧洲央行消息人士称，若有必要，主要再融资利率有可能再度下调10-15个基点。

欧洲央行6月下调再融资利率至0.15%的纪录低位，之后总裁德拉吉表示，“实际上，我们已经达到下限。”

不过，德拉吉在杰克森霍尔的讲话中称，管委会将承认通胀预期发生的变化，“并在职责范围内动用一切需要的可用工具，以确保中期内物价稳定”。

“一切可用工具”似乎也包括利率。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周三表示，欧元汇率仍被高估，欧洲央行需要采取更多措施来应对通胀率过低问题。这让欧洲央行持续承压。

**危险区域**

根据路透调查，欧元区8月通胀年率料自7月的0.4%放缓至0.3%。

欧洲央行的中期通胀目标是略低于2%，并且认为通胀率若低于1%，则处于“危险区域”。

欧洲央行6月下调利率至新低，同时公布针对银行业的四年期融资计划，即所谓的“定向长期再融资操作”(TLTRO)，拟于9月18日提供首批贷款。此外，央行还表示将发展资产支持证券(ABS)购买计划。

然而，在TLTRO推出后不久即对之进行调整，可能并不实际。银行业者周四之前必须向欧洲央行提交借款报告，以便确定根据TLTRO操作他们在9月和12月可以借入多少资金。

新措施旨在向欧元区企业提供足够的信贷资金，以扶助经济成长。欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。

出台量化宽松措施可能让欧元面临下行压力，同时提振市场信心。不过，欧洲央行一些决策者认为，量化宽松并不适宜，并不确定其将行之有效。

欧央行鹰派决策者尤其反对实施量化宽松。欧央行执委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)上月表示，只有出现“真正紧急情况”时，才可以推行广泛的资产购买计划。

另一位欧洲央行消息人士指出，德拉吉在杰克森霍尔央行年会上的发言已经帮助压低欧元。周三欧元全线下跌，兑瑞郎触及19个月低位。

“如若欧元跌至1.30美元下方，会对我们大有助益，”该消息人士说，“我们需要欧元走软来扶助欧洲经济成长。”(完)

(编译 戴素萍/许娜/王兴亚；审校 白云/张若琪)

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