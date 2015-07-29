焦点：通膨保值债券买气降温 表明投资者怀疑ECB能否推高通胀

路透伦敦7月28日 - 全球大宗商品价格大跌正在损及欧元区通膨保值债券需求，并考验投资者对欧洲央行(ECB)推高消费者物价能力的信心。

为了刺激经济及避免陷入日本式通缩，欧洲央行祭出了每月600亿欧元的资产购买计划。而仅过了几个月，油价下跌就给通胀前景罩上阴霾。

市场通胀预期指标也已下滑。欧洲央行青睐的市场指标--五年、五年远期损益平衡通胀率已接近两个月低位。

由于欧洲央行推出资产购买计划--即所谓的量化宽松(QE)，加之油价自去年暴跌中反弹，通缩忧虑基本消散，因此今年稍早投资者一直在抢购通膨保值债券。

最新基金资金流动数据显示，投资人资金第二季流入追踪欧元区通膨保值债券的上市交易基金(ETF)仅7,300万美元，远低于1-3月的4亿美元。花旗数据显示，近期资金卖超欧元区通膨保值债券。

“量化宽松通常影响会市场人气，但也带来实际的需求(各国央行买进通膨保值债券)。但单是量化宽松通常不足以发挥持久的作用。”汇丰通胀保值债券交易全球主管Dariush Mirfendereski称。

“需见部分正面人气转化为其他投资者对通胀保值债券的买气。当然当然这样的情况不少，但最终若通胀水平持续偏低，那么就很难看到市场长期持续复苏。”

图表： link.reuters.com/tah35w

**挑战欧洲央行目标**

欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)持平前月，较上年同期则上升0.2%，而7月料也差不多在这个水准。

欧洲央行最近一份对专业预测人士的调查显示，2017年通胀率为1.6%，与三个月前的预测一致，仍低于央行“接近但低于2%”的目标水平。

高盛分析师目前估计，油价下跌10%或将导致四个季度后的通胀率下降约20个基点。“似乎可以说，这一预估面临的下行风险正在加剧，”该报告称。

投资者对通胀保护的需求下降，也在损盈平衡通胀率的下滑中有所体现。损盈平衡通胀率是通胀关联债券名义收益率和“实质”收益率之差，被认为体现了市场的通胀预期。

例如，法国10年期通胀关联债券的损盈平衡通胀率约为1.24%，为欧洲央行开始购债以来的低点，今年以来高点在1.52%。

“虽然欧洲央行出台了诸多常规和非常规措施，可市场仍对该央行的通胀目标发起了挑战，”花旗分析师在报告中称。

不过对一些投资者而言，油价和通胀预期的持续下跌，使得欧洲央行推出更多刺激措施的可能性上升，因此价格较低的通胀关联债券是买入的机会。

“我们仍青睐欧元通胀关联债券，一个简单的理由就是，(欧洲央行总裁)德拉吉已经明确表示，如果QE结束时通胀率仍未达到接近2%的目标水平，那么欧洲央行就会采取进一步措施，”安盛投资管理的通胀关联债券基金经理Jonathan Baltora表示。(完)

(编译 许娜/张若琪/徐文焰；审校 张涛/王丽鑫/龚芳)

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