焦点：欧洲央行执委称央行将应对中国因素及油价对通胀目标的影响

2015年8月17日在法兰克福拍到的图片。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透德国曼海姆8月26日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周三表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。

普雷特在德国一场会议间隙对记者说，大宗商品价格下滑以及中国经济放缓，阻碍欧洲央行推动通胀重新升向约2%的目标。

欧元区通胀率目前是0.2%，低迷的趋势已促使欧洲央行每月购买600亿欧元资产以对抗通缩。

“如有必要执委会将采取行动，其意愿和能力不应受到怀疑。从资产购买计划的规模、资产构成和时限方面看，都为此提供了足够的灵活性。”

欧洲央行已警告，鉴于中国在全球贸易所占的重要地位，该国的金融情势可能带来较预期更大的负面冲击。近几周来中国经济增长前景明显下滑，可能使欧洲面临的风险增加。

欧洲央行通胀目标瞄准略低于2%的水准，最近的预估为2017年物价增长1.8%；但自6月以来，趋动通胀的力量却不利于迈向通胀目标。

对于中国经济增长将持续缓慢，触及20年来最低水准的预期，使原油价格LCOc1自5月以来已挫跌近40%，铁矿石价格.IO62-CNI=SI也接近历史低位。

欧洲央行总裁德拉吉研判通胀预期最偏好的指标--五年/五年期利率互换EURAB3E5YF5Y=本周一度降至1.4%下方，周三反弹至1.6%。另一利率互换已暗示一年后可能陷入通缩。

**市场**

普雷特的评论让泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3削减曾近3%的跌幅，跌幅一度收敛至约0.8%，终场收低1.9%。

“大宗商品价格下行以及欧元上涨带来了双重打击，欧洲央行已经明确表示这会带来影响，”Ashburton的欧洲股票基金经理Veronika Pechlaner称。

“我们认为德拉吉不会采取行动，只是会开始发表讲话，尝试控制局面。但他有几个选择，例如他可以让量化宽松比预期更为提前，”Pechlaner说。

欧洲央行9月3日将公布最新通胀预期，分析师预计该行会适度下调2017年通胀预期、大幅下调短期通胀预期。

普雷特称，新兴市场增长疲软，一些新兴市场的产出缺口正在扩大，虽然这对欧元区来说不算重大挑战，但依然是个潜在的不利因素。

他还称，欧洲央行必须考虑市场波动加剧对融资条件的影响。(完)

(编译 李婷仪/张若琪/孙国玉；审校 张荻)

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