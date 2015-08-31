焦点：欧元区通胀率仍偏低 欧央行是否祭出更多刺激措施受关注

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透布鲁塞尔/法兰克福8月31日 - 鉴于低通胀率表明欧元区经济状况仍弱不禁风，欧洲央行不得不安抚市场投资者，让他们相信该行还可以采取更多措施来帮助经济。

周一公布的最新数据显示，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期仅上升0.2%，表明虽然欧元区经济正在企稳，但增长仅处于极低的水平。

石油成本下降推动物价走低，8月能源成本较上年同期下降7.1%。

欧洲央行决策者警告称，油价下跌导致数据失真，他们将其所谓的核心通胀率作为逾1万亿欧元购债计划正发挥效果的证据。

扣除能源和未加工食品的HICP初值较上年同期上升0.9%，与7月齐平。

由于目前油价与2014年相比差距有所缩小，通胀形势预计在今年稍晚也将发生变化。

不过，欧洲央行还远未实现接近2%的通胀率目标，而且料将调降通胀预估，相当于承认可能无法达标。

“欧洲央行的通胀预估必定会下调。我不知道央行如何才能避免这么做，”ING分析师Carsten Brzeski表示。“欧洲央行将让市场为其加大政策力度做好准备。”

不过问题在于央行将怎么做。路透上周进行的调查中曾问到，如果经济即将再次陷入严重低迷状态，欧洲央行在现有的资产购买计划之外是否还有任何可行的替代方案；46名受访分析师中有34名对此的回答是“没有”。

那些认为有替代方案的分析师给出的选项中，要么是购买股票等政治上面临重重阻力的方法，要么是给出更多“前瞻性指引”这类含糊其辞的东西。

**时候未到**

通胀8月企稳，因此欧洲央行管理委员会本月开会并未承受需立即采取行动的压力。

但欧洲央行总裁德拉吉可能强调该行有采取行动的准备，而该行首席经济学家普雷特早已传达这样的讯息，指称“在必要时采取行动的意愿及能力...非常明确。”

在利率处于纪录低位的情况下，多数分析师认为这意谓着该行扩大印钞计划主要购买政府债券。

近期中国股市暴跌，令前景更为阴霾笼罩，可能打压商品价格，进而增添通缩压力。

“欧洲央行需等待尘埃落定，以期更佳解读近期金融市场动荡所带来的冲击，”法国巴黎银行分析师Dominique Barbet表示。(完)

(编译/审校 江红英/徐文焰/龚芳/王丽鑫/张若琪)

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