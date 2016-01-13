未来数十年前景低迷 欧洲央行将不得不下调通胀目标--瑞银

路透伦敦1月13日 - 瑞银集团经济学家周三表示，未来数十年欧洲经济成长前景低迷，将迫使欧洲央行在某个阶段下调目前约为2%的通胀目标。

在这份有关2050年以前欧洲经济与制度前景展望的报告中，瑞银首席投资办公室还通过计算得出，欧盟将需要接纳180万新移民，以满足劳动力扩大的需求。美国经济在过去10年中，依靠劳动力增长的帮助取得迅猛增长。

报告称，欧洲人口将出现萎缩，只有大规模移民或推行侧重提高生产率的大型改革计划，才有可能在未来30年里将欧元区经济潜在成长率自1%的水平大幅提高。

“摆脱目前低成长周期的难度会很大，”办公室的欧洲宏观经济研究主管Ricardo Garcia在有关这份报告的记者会上说。

“通胀也有可能面临下行压力，这会让央行更加难以实现目标。这就是欧洲央行迟早都必须下调通胀目标的原因。”

欧元区通胀率远低于目标水平，尽管欧洲央行将利率下调至零以下，且购买数以十亿欧元计的债券；瑞银这份报告公布之前，银行业人士就在谈论欧洲央行将不得不重新考虑大约2%的通胀目标。

欧洲央行政策制定者一直强调坚持当前目标的重要性。考虑到增长前景，Garcia表示，这么做可能将迫使欧洲央行背负风险越来越大的投资和坏账，而这个负担最终将落到德国和其他债权国的身上。

这将使他们去寻找一个较低的目标，而这将招致欧元区南部债务国政府的反对，因为这意味着扶持经济增长的措施减少。

折衷措施可能是，让较富裕成员国同意在欧盟内部实施更为广泛的再分配经济政策，从而换得货币政策的收紧。

“可能会以某种条约协议的形式出现，”他说。(完)