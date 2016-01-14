通胀可能无法达成下调后的目标--欧洲央行12月会议记录

路透法兰克福1月14日 - 周四公布的欧洲央行会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

这份12月3日会议的记录指出，风险持续令欧元区成长承压，特别是源自新兴市场与地缘政治动荡；与此同时，欧元区各国政府未善尽改革及财政调整以促进增长的职责。

欧洲央行在会议中将存款利率由负0.2%调降至负0.3%，并延长资产购置计画六个月至2017年3月，期望藉由提高放贷与消费以提振通胀。

但欧洲央行的举动令市场失望，由于长期通胀预期、低油价以及新兴市场动荡似乎存在更多宽松空间，市场已预先对欧洲央行将采取更大胆行动作出反应。

该行认为，“调降存款利率10个基点，不太可能引发实质负面效应，同时也可为进一步下调预留些许空间。”

欧洲央行称，“对于围绕消费者物价调和指数(HICP)前景的风险，也被评估为持续偏向下行。”

欧洲央行表示，部分成员反对该项决议，有些人提议20个基点的更大幅度降息，同时维持资产购置计画不变。

其他官员则要求采取更宽松的措施，部分官员暗示应增加每月例行购买规模，并将计划延续更久。(完)