焦点：欧洲央行买公司债可能无助于提升通胀

路透法兰克福3月10日 - 欧洲央行决定购买公司债，对投资者来说是个福音，但鉴于公司债市场规模小且与整体经济的联系微弱，此举对通胀的影响可能会很小。

欧洲央行周四宣布，将购买满足三个条件的民间企业的债券：公司总部在欧元区、评级为投资级别、为非银行企业。目前为止欧洲央行一直购买政府和其他公共机构的债券。

欧洲央行总裁德拉吉称，此举很可能降低公司债的收益率--实际等于降低了企业在市场中借款的成本，因此将会放松实体经济的融资环境。

确实，欧元区非金融企业债收益率周四急速下滑。

然而，满足上述要求的公司债市场规模很小，主要参与者是多年来享受着低融资成本的大型企业，其中不乏拥有庞大现金储备的公司。

欧洲央行没有说明它会购买多少公司债，也没说明它估计这个市场规模有多大。

“外界猜测每月规模可能为50亿欧元(55.9亿美元)左右，”Pioneer Investments欧洲固定收益主管Tanguy Le Saout表示。

这在欧洲央行每月购债规模中占很小一部分。欧洲央行周四将每月购债规模提高至800亿欧元。

但是，却可能在这类债券的市场上占很大比例。

巴克莱分析师在今年稍早的一份报告中说，符合欧洲央行标准的非金融机构债券可能有4,800亿欧元，并补充说欧洲央行若进入这个市场，对信贷状况的影响将微不足道。

欧洲央行能做的就是扩大能够购买的资产类别，缓解关于其能购买的资产可能已经不足的担忧。

这还可能促使当前持有公司债的投资者，买入股票等收益更高的资产。

这就是央行人士所知的投资组合再平衡，这样的进程是全球央行量化宽松计划最显而易见的结果，在2012至2015年间推动主要市场走升。

其本意是为企业投资提供融资，但对实体经济却一直影响不大。许多企业倾向于买回自家股票，甚至坐拥大量现金，而不愿在成长前景仍旧疲弱时投资。

“这足以提振通胀吗？我不敢打包票，”巴克莱分析师Philippe Gudin表示，“它不是万灵丹。通胀率仍然偏低，因为还有外部因素影响，复苏也比较温和。”

欧洲央行自家人员预估显示，未来两年物价涨幅将不会达到该行近2%的目标，经济增长也仍将缓慢。

与此同时，企业债投资者可能成为欧洲央行慷慨出手的实质获益者。

“这一需求将为目前的价差水平提供强劲支撑，应该可以看到企业债的表现将优于主权债，”Pioneer的Le Saout表示。(完)