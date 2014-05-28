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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:16 BJT

欧洲经济：诺贝尔奖得主克鲁格曼敦促ECB采取行动以防陷入日本式通缩

路透葡萄牙辛特拉5月27日 - 诺贝尔经济学奬得主、经济学家克鲁格曼周二敦促欧洲央行(ECB)采取行动，以阻止欧元区陷入日本式的通缩泥潭，指称欧洲央行面临在经济恐将“持久表现低迷”之际坐视不管的风险。

克鲁格曼在为欧洲央行的中央银行论坛致开幕辞时暗示，欧元区有可能滑向日本式的通缩泥潭。欧洲央行总裁德拉吉周二稍晚有机会在葡萄牙的一场会议上对此作出回应。

克鲁格曼表示，说服一个人相信现在没有问题很容易，并补充道，“欧元区或美国经济没有出现爆炸式下滑的情况。”

“不过当时日本经济也没有爆炸式下滑，但我们确实认为日本存在持久的通缩问题。”

他再次呼吁各国央行设定更高的通胀率目标，以避免在一段时期内陷入低通胀困境。例如，欧洲央行应设定比略低于2%更高的通胀率目标。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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