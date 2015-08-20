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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 07:53 BJT

欧洲经济：欧洲央行不能指望通胀会迅速反弹--管委诺沃特尼

他承认中国经济放缓给全球经济带来风险，但补充道，欧元区受到的冲击应该相对不大。

“整体而言这肯定会给全球经济带来风险，(但)对欧元区的影响应该较小，”诺沃特尼称。

“新兴市场增长动力明显放缓更是问题。”

由于一系列经济数据欠佳，中国本月稍早让人民币贬值，引燃各国央行将可能竞相让本币贬值以获取出口竞争优势的担忧。

诺沃特尼淡化了爆发此类货币战的想法，但表示，人民币贬值将对其他东南亚经济体产生影响。

“你不能孤立地看待这个问题，(人民币贬值)当然会对其他国家产生影响，因此可能导致全球经济的一个重要部分--即东南亚国家在一定程度上感到不安，”诺沃特尼称。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 郑茵/王兴亚)

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