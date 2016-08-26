欧元区经济：核心国家的财政支出将给二线国家带来帮助--ECB报告

路透法兰克福8月25日 - 欧洲央行(ECB)周四公布的研究报告称，在欧洲央行利率限于零之际，德国等欧元区“核心”国家的财政支出，将帮助区内经济较为疲弱的二线国家。

报告支持欧元区核心国家采取财政刺激，来抵消希腊、葡萄牙和西班牙等二线国家进行“结构性改革”的影响。这些改革会暂时压低物价和薪资。

报告为欧洲央行总裁德拉吉提供了更多支持。德拉吉长期以来一直呼吁各国按照欧洲规定利用“财政空间”，加快改革速度。

报告发现，德国、法国和荷兰等欧元区核心国家的支出将提振区内通胀率，从而将降低企业和家庭的实质借款成本。

据该报告的三位作者称，尽管通胀上升，但如果欧洲央行利率仍处在零，(核心国家的财政支出)将刺激二线国家的内需，及其对核心国家的出口。

“倘若货币当局...并未对产生的通胀压力做出反应，那么核心国家的财政扩张可能会使二线国家受益，”西班牙央行经济学家Óscar Arce、Samuel Hurtado和Carlos Thomas在报告中写道。他们是欧盟低通胀问题解决小组的成员。(完) (编译 许娜；审校 陈宗琦)