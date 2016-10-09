欧洲央行可能在2018年底或2019年初实现通胀目标--德拉吉

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿10月8日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，欧元区通胀率可能在2018年末或2019年初达到目标水准，而且没有证据显示超宽松货币政策正在导致资产泡沫。
在国际货币基金组织(IMF)年会上发表讲话时，德拉吉还表示，他亦未看到有证据显示低通胀已内化在薪资设定中。那是决策者的一大担忧，因为薪资增长低迷可能导致长期低通胀。
“到今年底或明年初的几个月，(通胀)应该会上升并趋向1%，之后，升至高于1%，尤其是受助于能源价格的基期效应，”德拉吉在记者会上表示。
“接着通胀率会继续上升...将在预估区间末了、也就是2018年或次年初达到我们的目标水准，”他补充道。
三年半以来，欧洲央行一直未能实现接近2%的通胀目标，令人担忧其政策可能失去信誉。企业与家庭对其政策举措失去信心，将导致央行未来工作变得更加困难。
德拉吉表示，欧元区经济成长看来已经稳定，他预计经济年内剩余时间内将保持目前增速。
不过这种前景面临下行风险，主要源于地缘政治风险和全球贸易增长慢于预期。
虽然承认央行政策具有风险和负作用，但德拉吉表示，他没有看到可以称为资产价格泡沫的现象。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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