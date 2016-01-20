通胀预期对评估量化宽松政策至关重要--欧洲央行管委

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透维也纳1月20日 - 欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周三称，通货膨胀预期在评估欧洲央行量化宽松(QE)计划中发挥核心作用。
在欧洲货币杂志维也纳会议上，当被问及需要结束资产购买计划的初步迹象会是什么时，瓦西里奥斯卡斯称，“一般而言，我认为对未来的通胀预期是重新思考资产购买计划的主要因素。”
“但目前而言，我不想妄加猜测，”他还表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。