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国际财经 | 2016年 1月 20日 星期三 18:37 BJT

通胀预期对评估量化宽松政策至关重要--欧洲央行管委

路透维也纳1月20日 - 欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周三称，通货膨胀预期在评估欧洲央行量化宽松(QE)计划中发挥核心作用。

在欧洲货币杂志维也纳会议上，当被问及需要结束资产购买计划的初步迹象会是什么时，瓦西里奥斯卡斯称，“一般而言，我认为对未来的通胀预期是重新思考资产购买计划的主要因素。”

“但目前而言，我不想妄加猜测，”他还表示。(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

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