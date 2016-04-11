德国官员严词批评ECB利率政策 因民众攒钱养老可能落空

路透柏林4月10日 - 一些德国保守派政界人士对于欧洲央行(ECB)的利率政策提出批评，他们说这项政策打击了普通德国人的退休准备金，还可能导致资产泡沫，甚至推动了右翼势力。

据华尔街日报报导，德国财长朔伊布勒把右翼新选择党(Alternative for Germany；AfD)最近在地方选举中的获胜部分归咎于ECB的政策。该党派在选举中获得四分之一的选票，使朔伊布勒所属的保守党派受挫。

华尔街日报援引朔伊布勒的话称，他对ECB总裁德拉吉说“感到很自豪吧：这个新党派在德国很成功，其中50%的功劳要拜这项(货币)政策所赐。”德国财政部发言人士不愿证实该评论。

ECB在3月推出庞大的刺激政策，其中包括将负存款利率进一步下调、扩大资产购买规模以及对企业提供无息贷款，以刺激经济增长。

“ECB走了一条很危险的路线，”德国交通部长多布林德(Alexander Dobrindt)对德国周日世界报表示。他并称，ECB的政策传递给民众的信息是，储蓄或为退休攒钱没用。

“没有了利息，使民众的退休准备金出现缺口，许多人为老年生活所做出的努力可能落空，”属于基督教社会联盟党(CSU, Christian Social Union)的多布林德表示。该党是德国总理默克尔所属的德国基督教民主党(CDU)的兄弟党派。

报纸援引DZ Bank的计算显示，2010-2016年德国人活期账户储蓄、证券与保险上面的利息损失达3,430亿欧元。相比之下，同期因贷款利率较低而节省下来的利息为1,440亿欧元。

基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)资深党员Andreas Scheuer对华尔街日报表示，欧洲央行的政策是在“打击小储户”，并警告称废除利息可能导致资产泡沫和债务规模过高。

德国政治人物亦加入批评欧洲央行政策的行列。保守党派的财经政策官员表示，欧洲央行的负利率政策游走在维护物价稳定职责的极限。(完)