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国际财经 | 2015年 4月 16日 星期四 07:21 BJT

欧洲央行维持指标利率不变 符合市场预期

路透法兰克福4月15日 - 欧洲央行周三维持利率在纪录低点不变，与此同时展开大规模的印钞计划以拉抬经济。

欧洲央行维持利率不变的举动符合外界广泛预期。欧洲央行在去年9月将利率降至纪录低位，总裁德拉吉当时表示利率已经达到“下限”。

欧洲央行在周三的会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率在0.30%不变。

市场焦点目前转向德拉吉1230GMT的记者会。(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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