焦点：市场料欧洲央行或下调存款利率并扩大购债 但通胀恐难达标

路透伦敦3月8日 - 金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。

欧元区国家的公债收益率(殖利率)以及短期利率周二下降，因疲软的中国贸易数据重新燃起围绕经济增长的担忧。但欧洲央行周四会议之前的谨慎心态阻止投资者试探上周低点。

市场现预计，欧洲央行或将把存款利率下调至负0.4%，并增加每月购债规模100亿至300亿欧元。但长期通胀预期表明，这些措施未必奏效，预期中消费物价增幅不会达到欧洲央行略低于2%的目标水平。

部分人士担心，负利率政策有可能会给金融行业造成不可挽回的伤害，并因此推测欧洲央行可能会像日本那样采取“分级利率”政策。

鉴于欧洲央行12月会议放松货币政策的力度不及预期，令外界大失所望，投资者目前对于此次欧洲央行会采取更大力度措施持怀疑态度。

“继去年12月受过伤之后，市场人士对本周会议的预期更为温和，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。

市场青睐的通胀指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R报在1.49%，较12月会议前水准低逾30个基点。

德国指标10年期公债收益率DE10YT=TWEB报在0.17%，较上周所及10个月低点0.102%高约7基点，与去年4月所创纪录低位0.05%相距不远。

两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌1.5个基点至负0.56%，逼近去年所创纪录低位的约负0.58%。德国商业银行预计，欧洲央行将调降存款利率20个基点，月度资产购买规模则扩增200亿欧元。

“他们不希望这回又让人大失所望，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。“这回不同的是我们对通胀的预期低落...且有更多基本面因素支持欧洲央行进一步宽松货币政策。”

市场传言欧洲央行可能将量化宽松的期限拉长至2017年3月以后，并且购买企业债券、银行债券，甚至黄金等其他资产。

如果欧洲央行真要扩大QE，它可能就必须考虑放松购债限制，以防最后没有资产可买。

该行可能考虑的一个选项是，取消有关不得购买收益率低于存款利率的债券的规定。期限在八年及以下的德国公债收益率均为负值，最远2022年1月到期的公债收益率都低于负0.30%的存款利率。

“欧洲央行操控利率的空间已几乎耗尽，如果需要更多宽松，就必须让QE发挥更大作用，”太平洋投资管理公司(PIMCO)周二在报告中指出，并预计欧洲央行将取消购债的收益率下限，并推出分层利率体系。

北欧联合银行(Nordea)首席固定收益分析师Jan von Gerich预计欧洲央行将降息10个基点，并将每月购买资产的规模扩大100亿欧元；称欧洲央行还有一定空间，给市场一个“温和正面”的惊喜。

12月令人失望的决策是德拉吉规制的一个例外。2012年德拉吉承诺“全力以赴”保卫欧元，平息了欧元区债务危机。

“某种程度而言，我们可能将会看到难以想象的惊喜，”von Gerich说。“欧洲央行经常这么做。他们会很有创意。”(完)