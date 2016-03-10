综述：欧洲央行下调主要利率并扩大购债规模 全力以赴促增长防通缩

路透法兰克福3月10日 - 欧洲央行周四亮出了部分所剩不多的货币刺激政策利器，下调所有三大利率，扩大资产购买规模，以提振经济，并防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾。

央行下调了今年的通胀率预估，但也暗示不会进一步降息。

欧洲央行将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。这些举措一度拖累欧元兑美元下跌1%。

欧洲央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布会上称，“利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平，远超我们购债计划持续的时间。”欧洲央行去年12月采取的行动不及预期，令市场大失所望。

资产购买计划将在明年3月结束。

他补充说，“从今天的角度来看，且考虑到我们的举措对成长和通胀带来的支撑，我预计没有必要进一步下调利率。”

欧洲央行称，还将开始购买企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。

央行将今年的通胀率预估从1.0%下调至0.1%，称提供给银行的新一轮超低成本四年期贷款可能包括一些额外的金融刺激，以促使银行接受这些贷款，并将资金转贷给企业和个人。

“较之将业务重心放在其它方面的银行，积极向实体经济放贷的银行能够借到更多资金，”德拉吉称。

**市场反应喜忧参半**

“给欧洲带来的好消息：继12月推出的举措不及预期后，欧洲央行今天恢复到正常状态，放宽政策的力度超过预期，”贝伦贝格银行的Holger Schmieding称。

但其他一些人却没有这么乐观，他们警告称，如此规模的宽松货币政策可能催生资产泡沫，使政府失去进行经济改革的动力。

“如果全球经济状况再次严重恶化，需要强劲的货币政策响应时该怎么办？我认为这样的情况不会发生，但如果发生，欧洲央行的弹药已经所剩无几了，”德国再保险公司慕尼黑再保(MUVGn.DE)的首席经济学家Michael Menhart称。

德拉吉针对上述批评回应称，“假设我们采用的是‘否定一切’的政策策略？我们认为反事实假设应该是灾难性的通缩。”

但他承认，负利率有局限性，称未来采取的任何行动可能不得不集中在其它非传统举措上。

“这意味着我们能无限制地实施负利率，而不会损害银行系统吗？答案是否定的，”他说。

欧洲央行过去一年在购买政府公债和其它资产上花掉的7,000亿欧元收效甚微，因原材料价格下跌影响了量化宽松计划的效果。

这增加了人们对央行致力于完成政策使命失去信心的风险，通胀率在过去年三年低于接近2%的目标，且未来数年这种状况也不会改变。

欧洲央行会议前，20国集团上月同意，需要采取超低利率和印钞之外的其他举措。来帮助全球经济摆脱成长迟缓的局面。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)、日本央行、英国央行、瑞士央行都将于下周召开会议。

虽然得益于区内消费具韧性，欧洲经济增长前景相对向好，但疲弱的企业和工业信心指标暗示，欧洲经济面临越来越大的阻力，特别是中国经济放缓带来的拖累。(完)