焦点：欧洲央行料维持利率不变 并上调部分通胀和GDP预估

路透法兰克福6月2日 - 在坚定地维持利率不变的同时，欧洲央行周四可能上调经济增长和通胀预估，在央行强调负面风险犹存并准备祭出更多刺激举措之际，这样的正面举动实属罕见。

为提振经济成长和通胀，欧洲央行将总计购买1.74万亿(兆)欧元(1.94万亿美元)资产。欧元区通胀率数月来一直为负值，引发该地区陷入通缩螺旋的风险。

由于油价LCOc1自1月初以来已上涨近一倍，欧洲央行将小幅上调通胀率预估，打破不得不逐季下调预估的循环，从而支持了欧洲央行总裁德拉吉有关耐心等待现有举措生效的号召。

事实上，3月宣布的购买企业债计划将要到6月才开始启动，第一批超低利率贷款也要到本月稍晚才会发放，这表明更多刺激举措已经准备就绪，并支持了部分决策者对欧洲央行至少在秋季以前都将持观望态度的观点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)今夏可能升息，以及英国本月举行的退欧公投亦带来不确定性，并支持欧洲央行保持稳步。

“我们预期欧洲央行将努力保持平衡，既对政策提振增长和通胀的有效性表示谨慎乐观，又会谈到做好准备以应对负面冲击，”法国巴黎银行分析师Luigi Speranza称。

“德拉吉可能会努力显得对欧元区经济复苏和通胀逐步上升更有信心一些，强调欧洲央行现阶段不急于考虑进一步放松政策，”Speranza称。

尽管欧洲央行将会维持其指引，即利率将在较长时间保持在当前或更低水平，但德拉吉可能重申料不会再次降息的观点。

通胀已多年低于欧洲央行设定的接近2%的目标，因高失业限制薪资，高债务抑制投资，商品和服务需求仍然疲软，油价大跌也拖累物价。

但随着第一季经济增长好于各方预期，对经济的信心上升，投资意外大增，家庭消费保持坚挺，欧元区经济处在全球金融危机以来最好的时期。

尽管没什么人认为这能够持续，但多数分析师预计回落也仅是较小幅度，欧元区经济将走上欧洲央行预期那样的、温和但日益全面的扩张道路。

**核心通胀有麻烦？**

但有关通胀的消息并不都是正面的。

油价上涨可能拉抬了总体价格水平，但核心通胀趋势依然疲弱，欧洲央行甚至可能会下调不包括食品和燃料的核心通胀预期。

“我们认为，整个预测期的核心通胀预估将被下调，”丹麦丹斯克银行分析师Pernille Bomholdt Henneberg表示。

“欧洲央行认为，核心通胀将会随着就业市场的改善而上升，但我们相信，就业市场多余劳动力仍将使工资压力在一段时期内保持温和，而欧元有效汇率走强势头也将带来阻力。”

实际上，衡量市场长期通胀预期的欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R在1.5%以下的水平徘徊，表明市场对欧洲央行未来几年实现通胀目标没什么信心。

欧洲央行首席经济学家普雷特也警告称，通胀预期可能进一步下滑，这将意味着欧元区公司和消费者对欧洲央行提升通胀的能力正在失去信心。

核心通胀预期的下调不会导致欧洲央行周四采取新举措，但会提升该行最终扩大资产购买规模的可能性，资产购买计划料将至少持续至2017年3月。

“我们的预期是，QE计划将延长至2017年年底，我们认为9月份会宣布这一决定”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。

“中期通胀预估依然较低，这就带来通胀预估进一步下滑的风险，”Fuzesi说。“在2017年3月结束量化宽松，也将导致金融环境收紧，而这是大家不愿看到的。”

欧元区利率与欧元汇率走势图表：reut.rs/1ni5Z33

欧元区通胀率与欧洲央行货币政策图表：tmsnrt.rs/1PEucHi

欧洲制造业采购经理人指数(PMI)图表：link.reuters.com/xup22v

欧洲制造业PMI过去六个月变动图表：link.reuters.com/har72w (完)