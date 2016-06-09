欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛在德国国会为低利率政策辩护

路透柏林6月9日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在德国下议院讲话时为央行的货币政策措施辩护，称这些措施对于防范通缩风险是必要的。讲话稿周四发表。

“只要通胀过低，像现在的情况，我们就要采取行动。如果不行动，就不能履行我们的职责，欧洲和德国面临的通缩风险就会上升，”他说。这是他周三交给德国议会的闭门会议演讲稿内容。