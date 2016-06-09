欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛在德国国会为低利率政策辩护

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林6月9日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在德国下议院讲话时为央行的货币政策措施辩护，称这些措施对于防范通缩风险是必要的。讲话稿周四发表。
“只要通胀过低，像现在的情况，我们就要采取行动。如果不行动，就不能履行我们的职责，欧洲和德国面临的通缩风险就会上升，”他说。这是他周三交给德国议会的闭门会议演讲稿内容。
最近几周，欧洲央行的超低利率一直受到部分德国政界人士的批评。(完)
(编译 张涛/王颖；审校 李爽/艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。