市场走势显示欧洲央行今年进一步降息的概率很高

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月15日 - 投资者认为欧洲央行今年再次降息的机率很高，因英国退出欧盟的可能性令欧元区近期经济前景蒙阴。
欧洲央行总裁德拉吉曾于今年3月表示，他预计央行不必进一步降息--降息是欧洲央行为提振经济复苏而采用的宽松政策工具之一。但从货币市场交易情况来看，投资者预计央行立场又要大变。
周三，到期日为12月8日，即欧洲央行会议当天的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期合约降至负0.41%，比隔夜拆款利率负0.33%低8个基点。
这表明，今年年底之前欧洲央行将存款利率进一步下调10个基点的概率为80%。
这些合约的走势还暗示，9月降息概率约为50%，7月会议降息概率为30%。
在英国将于6月23日举行脱欧公投之际，欧元区的长期通胀预期跌至纪录低点。若英国选择脱离欧盟，则可能会伤及其与欧元区紧密的贸易联系，从而进一步抑制欧元区业已疲软的增长。
“英国可能脱欧加大了宏观经济方面的担忧...很多投资者目前认为欧洲央行会进一步放松政策，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。
知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。
在欧洲央行3月将存款利率从负0.30%调降至负0.40%后，德拉吉曾暗示，因担心负利率损害金融业获利，央行可能不会再降息。
但欧洲央行曾有过改变主意的先例。
德拉吉曾在2014年12月表示，利率已降至下限，但在12个月后却再度降息，随后又在今年3月进一步降息。
衡量市场利率预期的另一项指标，两年期德国公债收益率(殖利率)交投于负0.57%，远远低于欧洲央行的存款利率。(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 徐文焰/王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。