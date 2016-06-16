市场走势显示欧洲央行今年进一步降息的概率很高

路透伦敦6月15日 - 投资者认为欧洲央行今年再次降息的机率很高，因英国退出欧盟的可能性令欧元区近期经济前景蒙阴。

欧洲央行总裁德拉吉曾于今年3月表示，他预计央行不必进一步降息--降息是欧洲央行为提振经济复苏而采用的宽松政策工具之一。但从货币市场交易情况来看，投资者预计央行立场又要大变。

周三，到期日为12月8日，即欧洲央行会议当天的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期合约降至负0.41%，比隔夜拆款利率负0.33%低8个基点。

这表明，今年年底之前欧洲央行将存款利率进一步下调10个基点的概率为80%。

这些合约的走势还暗示，9月降息概率约为50%，7月会议降息概率为30%。

在英国将于6月23日举行脱欧公投之际，欧元区的长期通胀预期跌至纪录低点。若英国选择脱离欧盟，则可能会伤及其与欧元区紧密的贸易联系，从而进一步抑制欧元区业已疲软的增长。

“英国可能脱欧加大了宏观经济方面的担忧...很多投资者目前认为欧洲央行会进一步放松政策，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。

知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。

在欧洲央行3月将存款利率从负0.30%调降至负0.40%后，德拉吉曾暗示，因担心负利率损害金融业获利，央行可能不会再降息。

但欧洲央行曾有过改变主意的先例。

德拉吉曾在2014年12月表示，利率已降至下限，但在12个月后却再度降息，随后又在今年3月进一步降息。

衡量市场利率预期的另一项指标，两年期德国公债收益率(殖利率)交投于负0.57%，远远低于欧洲央行的存款利率。(完)