欧洲央行未来数月料不会将存款利率降至零以下

* 仅有少数分析师预期欧洲央行会将存款利率降至零以下

* 分析师支持欧洲央行刺激有资产担保证券市场的意图

* 分析师表示，欧洲央行支持经济成长的能力有限

* 指标再融资利率料维持现有水平到2014年中

路透伦敦5月9日 - 路透调查访问的绝大多数分析师表示，即使部分决策者已经在公开场合谈论过将存款利率降至零以下的可能性，欧洲央行未来几个月料也不会这样做。

在过去三日进行的本次调查还显示，欧洲央行目前能为刺激欧元区经济成长所做的事情不多，这个责任落在了区内各国政府肩上。

但分析师仍十分支持欧洲央行扶助有资产担保证券(ABS)市场，以作为中小型企业有效融资途径的目标。

受访的57位分析师中，仅有六位预期未来几个月存款利率会降到零水准之下，也就是对银行在欧洲央行的存款收费，理论上说，这能鼓励银行放贷。

其余受访者认为，虽然欧洲央行总裁德拉吉上周四表示央行“从技术上已经准备好”将存款利率降至负值，但央行不会这样做。

此后其它决策者都试图打压市场的臆测，警告称这一举动会对银行经营和债市带来重大影响。

“他们不会排除这个方案，但门槛设得很高，因为他们担心会产生始料未及的后果。欧洲央行不喜欢冒险，”法国巴黎银行首席欧元区分析师Ken Wattret说。

但51位分析师中有42人表示，欧洲央行促进ABS市场有效运作的计划，可能成为亟需资金的小企业的有效融资途径。

尽管欧洲央行尚未提出具体计划，但分析师称，这是朝正确的方向迈进。

“重振市场融资是欧元区政策官员在这次危机中面临的最大挑战，”G+ Economics的首席经济分析师Lena Komileva称，“但从过去五年的经验来看，这对欧元区各政府、银行和实质经济来说，是不可或缺的一步。”

法兰克福DekaBank的资深经济分析师Kristian Toedtmann亦认同：“这样的计划会解决银行过度规避风险的问题。因此，这可能会比传统或非传统货币宽松更有帮助。”

至于其他九位持反对意见的分析师，多数是认为这计划的影响不大。

**努力空间有限**

调查询问受访者关于欧洲央行还能做什么来推动欧元区经济成长的开放性问题。最普遍的答案是“可以做的不多”，因为刺激经济成长最有效的政策是财政政策，而非货币政策。

“若未能实现复苏...下一步就是前瞻引导，或许以物价水准目标的形式来呈现，”北欧联合银行(Nordea)的首席分析师Anders Svendsen称。

这将会改变欧洲央行从不提前承诺政策走向的立场。

调查显示，欧洲央行料将维持指标再融资利率于新纪录低点0.5%，至少至明年年中。

65名受访分析师中有14人预期会再次降息，至0.25%。(完)

(编译 梁睿雪/王冠中; 审校 程琳)

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