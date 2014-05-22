调查：欧洲央行6月料下调再融资利率 并将存款利率降为负值

路透班加罗尔5月21日 - 路透调查显示，欧洲央行将下调指标利率，并将存款利率降至零之下，从而阻止欧元升势以及通胀率继续下行。

欧洲央行总裁德拉吉本月初发出了非常明确的信号，称管委会认为6月降息适宜，并将采取行动，以满足市场对降息的明确期望。

目前为止，欧洲央行设法避免降息，而是通过喊话压低市场价格，即便欧元区通胀率陷于较央行目标低一半多的水位。欧洲央行通胀目标略低于2%。

但欧元攀升使得进口商品和服务价格更为便宜，打击依赖出口的欧元区经济体，因此欧洲央行可能最终被迫在经济成长不及预期下采取行动。

“由于德拉吉5月初发表的讲话，他们把自己逼入了这种困境，我认为没人预计欧洲央行不会采取行动，”RBI分析师Joerg Angele称。

“这些举措不会导致通胀率升高；会在一定程度上压低欧元，但不会促进经济增长。这仅能帮助欧洲央行证明他们准备好采取行动，而不是被动就范。”

多数分析师认为，欧洲央行会将指标再融资利率从目前的0.25%下调至0.10%。

多数分析师还预计，欧洲央行将首次把存款利率降至负0.10%，意味着银行在欧洲央行存放资金将必须付费，而不是央行付费给银行。

分析师认为在2015年9月前，不会再有其他利率举措出现。(完)

(编译 石冠兰 审校 朱晓军/龚芳)

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