欧洲央行维持利率不变 预计今年稍晚欧元区经济将复苏

* 欧洲央行一如预期维持利率在0.75%

* 未讨论降息一事

* 央行总裁德拉吉称,2013年稍晚经济可望复苏

* 浮现企稳迹象,市场显着好转

路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行(ECB)周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.

ECB将利率维持在0.75%,此前欧元区经济显现活力迹象,且通胀仍高于目标;而央行总裁的语气则更加乐观.

"欧元区经济疲势料延续至2013年,"德拉吉在记者会上称."2013年稍晚,经济活动应会逐步复苏."

德拉吉上月称,对降息进行了"广泛讨论",他的讲话令人预期将很快降息.

德拉吉周四称,维持利率不变的决定获全票通过,因一些指标开始企稳,"尽管水平较低",而金融市场信心则大幅好转.

面对无需推出进一步宽松政策的一致观点,欧元兑美元攀升至一周高位,避险德债期货下降,欧洲股市则劲扬.

"今年降息的可能性看似越来越小,除非经济复苏的力度或时间令人失望,"贝伦贝格银行分析师Christian Schulz表示.

周一公布的路透调查预测,欧洲央行本周料按兵不动,但受访分析师对未来几个月内会否降息的观点存在分歧.

德拉吉仍持谨慎态度,称欧洲央行未在考虑危机政策的退出方案.

"围绕经济前景的风险...依旧处于下档,"他表示."这主要与欧元区结构性改革的缓慢贯彻、地缘政治事件,与主要工业化国家的不平衡有关."

德拉吉说,各国政府的政策改革和改善竞争力仍然至关重要.

**正面效应**

自从德拉吉去年承诺竭力通过无限量购买公债来支撑欧元区以来,欧元区成员国的借贷成本即大幅下挫.

迄今为止,即使欧洲央行未有具体行动,此仍具有持续性的效应.

"公债收益率(殖利率)和国家信用违约互换(CDS)非常低.股市亦上涨.波动率处于历史低位."德拉吉提及央行本月按兵不动的诸多原因时称.

他补充道,"当情势不佳时,我们谈及许多蔓延的效应,但我相信当情势顺利时,存在的是正面影响,而且我认为目前正是这种情况."

通胀率放缓的速度比欧洲央行最初所预想的更为缓慢,只要通胀率不达目标位,降息的理由可能就不够充分;两年多来,通胀率一直处于2%之上.

"预计今年通胀率将进一步跌至2%下方,"德拉吉称.

Global Insight分析师Howard Archer称,"欧洲央行看似关上了近期降息的大门",但仍有可能再度降息.他认为,经济成长将更难高于欧洲央行的预估,且失业率料持续上扬.

"这样欧洲央行调降利率的压力就会越来越大."Archer表示."我们预计随着西班牙和意大利继续明显陷入挣扎,欧元区主权债务问题料会间歇性的爆发."

主要再融资利率若再度调降,将引发央行会否等幅下调隔夜存款利率的疑问;该利率目前已位于零水准.这种做法将令该利率降至负值,亦即首度出现银行把资金存放在央行后,央行尚需收取费用的情况.

一位熟悉欧洲央行想法的人士称,尽管德拉吉表示,欧洲央行"在操作上已准备"进行这样的举措,但该行已愈发担忧这项构想.

隔夜存款利率降至负值料为货币市场基金带来沉重打击,自去年7月欧洲央行将存款利率降至零以来,资金已然撤离这些基金.短期货币市场利率通常会盯住隔夜存款利率,而这几乎导致基金无法为投资者带来报酬.(完)

(编译 洪曦; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。