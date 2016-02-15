欧洲央行与意大利政府谈打包购买不良贷款支持ABS--意财政部

路透罗马/法兰克福2月12日 - 意大利财政部表示，欧洲央行正与意大利政府展开谈判，打算打包购买后者国内不良贷款作为资产购买计划一部分，并接受此类资产为银行借款时的担保品。

此举可望极大推动意大利政府最近批准的一项计划。该计划旨在帮助银行业减轻目前高达2,000亿欧元(2,250亿美元)的不良贷款负担，并释放一些资金用于发放新贷款。

不过，这一举措也可能在其他国家引发争论，质疑欧洲央行购买基于逾期约三个月未偿还贷款的资产支持证券(ABS)，承担的风险是否过高。

意大利财政部官员对记者称，欧洲央行可能购买此类债券，作为1.5万亿(兆)欧元资产购买计划的一部分，或者接受其作为银行回购协议的担保品。

欧洲央行拒绝置评。

一名欧洲央行消息人士在去年11月时称表示，若欧元区经济形势变得“的确糟糕”，那么购买重新打包的不良贷款可能是个极端选项。欧洲央行一直在奋力推升通胀率，下个月可能再次调降存款利率。

意大利的大批坏账一直是这个欧元区第三大经济体的拖累，也越来越令投资者担忧。投资者自年初以来一直大举抛售意大利银行类股.TRXFLDITPBANK。

Datastream的数据显示，欧洲央行自2014年11月以来月均购买11.9亿欧元的ABS，且侧重于有良好贷款支持的证券。

根据现有规则，欧洲央行可购买高于某个评级门槛的ABS，以确保其只买入高质量证券。

这将限制欧洲央行可购买的意大利ABS品种。(完)