欧洲央行与意大利政府谈打包购买不良贷款支持ABS--意财政部

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透罗马/法兰克福2月12日 - 意大利财政部表示，欧洲央行正与意大利政府展开谈判，打算打包购买后者国内不良贷款作为资产购买计划一部分，并接受此类资产为银行借款时的担保品。
此举可望极大推动意大利政府最近批准的一项计划。该计划旨在帮助银行业减轻目前高达2,000亿欧元(2,250亿美元)的不良贷款负担，并释放一些资金用于发放新贷款。
不过，这一举措也可能在其他国家引发争论，质疑欧洲央行购买基于逾期约三个月未偿还贷款的资产支持证券(ABS)，承担的风险是否过高。
意大利财政部官员对记者称，欧洲央行可能购买此类债券，作为1.5万亿(兆)欧元资产购买计划的一部分，或者接受其作为银行回购协议的担保品。
欧洲央行拒绝置评。
一名欧洲央行消息人士在去年11月时称表示，若欧元区经济形势变得“的确糟糕”，那么购买重新打包的不良贷款可能是个极端选项。欧洲央行一直在奋力推升通胀率，下个月可能再次调降存款利率。
意大利的大批坏账一直是这个欧元区第三大经济体的拖累，也越来越令投资者担忧。投资者自年初以来一直大举抛售意大利银行类股.TRXFLDITPBANK。
Datastream的数据显示，欧洲央行自2014年11月以来月均购买11.9亿欧元的ABS，且侧重于有良好贷款支持的证券。
根据现有规则，欧洲央行可购买高于某个评级门槛的ABS，以确保其只买入高质量证券。
这将限制欧洲央行可购买的意大利ABS品种。(完)
(编译 徐文焰/王颖；审校 张荻/许娜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。