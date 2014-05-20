焦点：低通胀存在风险 欧央行6月采取行动的可能性明显提高

图为德国法兰克福欧洲央行总部附近的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福/维也纳5月19日 - 周一有更多迹象表明，由于通胀仍然处于极低水平，欧洲央行(ECB)将在6月政策会议上祭出新的刺激措施以扶助欧元区经济。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，央行在下次会议上采取政策行动的可能性已经明显增强，并对通胀处于极低水平过长时间的风险发出警告，尽管目前没有出现通缩迹象。

央行总裁德拉吉在5月会议后称，管委会“认为下次(6月5日会议)采取行动适宜”，但希望先研判最新经济预估报告。

此后，数据证实欧元区4月通胀率从前月的0.5%小幅升至0.7%，但数据也表明，欧元区第一季经济成长远逊于预期。

“管委会将在6月货币政策会议上采取行动的可能性已经明显增强，”莫尔许在演讲稿中称。

他表示，管委会委员一致同意动用传统和非传统措施，在更长期时间框架内有效应对极低通胀的风险。

莫尔许称，极低通胀持续过久有可能令长期通胀预期失控。他描述了各种通缩风险，并称“目前没有迹象表明，此类通缩情景将在欧元区变为现实。”

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼回应了莫尔许的观点，称欧元区面临持续的低通胀但未出现通缩。他还表示，汇率已经对物价稳定产生影响。

上周路透报导，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

一个正在讨论的政策选项是，央行将隔夜存款利率调降至负值。

诺沃特尼表示，如果进一步调整指标再融资利率，那么存款利率就可以降至负值。“这是现在集中讨论的一点，”他说，“欧洲央行将成为全球首个并且是唯一一家实施负存款利率的央行。”

另外，德国法兰克福汇报报导称，央行执委会有委员对负存款利率感到担忧。“负利率具有一些非故意的负面副作用，”报纸引述一位执委称。

**片面观点**

德国央行总裁魏德曼表示，通胀将保持在低位一段时间，在做出政策决定时决策者要密切关注欧元汇率。

但他警告不要太片面地看待欧元强劲走势，强调欧元区主权公债收益率降低的刺激性效应具有重要性。

魏德曼在法兰克福发表讲话时表示，投资者再度偏爱欧元区主权债券可能导致欧元升值，但中期来看收益率下降对财政状况应有扩张效应。

“因此只片面看待欧元汇率、忽略主权债券收益率下降的刺激性效应是目光短浅的行为，”他说。

魏德曼在谈及欧洲央行有必要解决欧元汇率强劲问题时指出，“要逐步促进欧元区经济成长和就业，各成员国必须采行有竞争力的经济结构。”(完)

(编译 王兴亚/李爽; 审校 龚芳)

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