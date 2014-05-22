欧洲央行6月会否采取政策行动尚未可知--管委

路透法兰克福5月21日 - 欧洲央行管委魏德曼表示，尚不清楚欧洲央行是否会在6月的会议上采取政策行动。

路透调查访问的分析师预计，欧洲央行将在6月的会议上调降主要利率，把存款利率降至零以下，以抑制欧元升值和通胀进一步下行。

魏德曼在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四将刊登的专访中表示，欧洲央行宽松货币政策的立场有利于支持经济复苏，但仍应留意其风险及负面效应。

“利率政策是我们货币政策工具的核心。如果最后有必要采取行动，央行官员肯定会首先着眼于利率，”魏德曼称。“但迄今还不清楚是否必须有所行动。”

欧洲央行总裁德拉吉在5月会议后表示，管理委员会“认为下次会议上采取行动比较合适”，但希望先看到央行专家对经济的最新预估再说。

魏德曼称，新的政策行动并不取决于当前的通胀率，而是中期内物价的变化情况。他还补充称，没有迹象显示欧元区处于通缩的下行螺旋。

“一切都还未定，”魏德曼表示。

**无需购买公债**

南德日报援引欧洲央行消息人士称，央行正考虑把目前为零至负0.1%的存款利率进一步下调，这意味着银行业者将为存钱到欧洲央行支付费用。

魏德曼表示，目前的争论焦点已经从主要再融资利率更多地转到存款利率方面。若存款利率为负，可能重新激活银行间货币市场，鼓励银行向企业放贷并影响到汇率。

欧洲央行已经越发担心欧元强势，及其对本已较低的欧元区通胀的影响。

魏德曼呼吁各方更冷静地进行讨论，称欧元-美元汇率过去曾数度处于类似水平；而且在贸易加权基础上，仅略高于欧元区建立伊始的水平。

“扩张性的货币政策的副作用肯定会导致欧元汇率走软。但是我并不支持采取针对性汇率政策来压低欧元，”报纸引述身兼德国央行总裁一职的魏德曼称。

在被问及欧洲央行买进政府公债时，他明确表示最近没有改变立场，强调称欧元区各国央行不可以资助政府，应该严格限定其使命。

“此外，现在不应该购买政府公债的经济理由比以前任何时候都多，”魏德曼称，他指的是近几个月，部分欧元区二线国家公债收益率(殖利率)降至历史低位。

“欧洲央行为何要现在干预这些市场，并把利率进一步推低呢？”他问道，“当前市场环境已经具备购买公债计划的效果。”(完)

(编译 李爽/徐文焰/朱晓军；审校 龚芳/戴素萍)

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