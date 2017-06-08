焦点：欧洲央行料按兵不动 经济前景不明下资金水龙头仍将全开

路透法兰克福6月8日 - 欧洲央行在周四的会议上，资金水龙头可能继续全开，因尽管欧元区经济增长转强，但通胀率仍低于目标。

欧元区经济已处在10年来最好的状态，但由于薪资增长依然迟滞，对于近来通胀率的回升是否能持久，欧洲央行总裁德拉吉还没有很大把握。

在这样的情况下，外界普遍预期欧洲央行周四将维持政策不变，包括其2.3万亿欧元(2.59万亿美元)购债计划及负利率政策在内，尽管德国有意见。

法国巴黎银行分析师Luigi Speranza表示，“我们预期周四的声明稿将重申仍需‘超常程度的货币宽松’”。

消息人士已对路透表示，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。

这样喜忧参半的经济前景，应该为欧洲央行维持宽松政策提供更多的理据，包括承诺必要时透过进一步降息，让通胀率回到该行略低于2%的目标水准。

“这提高了欧洲央行在此次会议上维持前瞻性指引措辞不变的机率，”野村分析师在给客户的报告中写道。

让欧洲央行保持谨慎的其他因素还包括，政府与企业积欠的庞大债务，意大利与葡萄牙等国银行未偿还贷款高筑，以及德国和意大利选前的政治不确定性。

消息人士上周对路透表示，欧洲央行将会在声明中弃用“下行风险”的措辞，从而承认经济前景改善。

欧洲央行将可能推迟到秋季再对量化宽松计划做出决定，决策者希望到那时经济状况变得更加明确。资产购买将至少持续至12月，月度购买规模为600亿欧元。

“我们仍预计将会达成折衷，暗示量化宽松将延续至明年，不过月度规模减少，”法国兴业银行分析师在报告中称。

“虽然具体情况将取决于数据，我们还是预计每个季度缩减100亿欧元，到2018年9月结束量化宽松。”

德拉吉肯定还会面临有关西班牙宝培拉银行(Banco Popular) POP.MC的问题。西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)周三以象征性的1欧元价格收购宝培拉银行，此举是在欧洲央行宣布宝培拉银行料将被清算之后采取的，是对金融危机以后采取的一项破产银行处理机制的首次运用。

投资者纷纷猜测，欧洲央行对宝培拉银行的举措对意大利威尼托地区两家陷入困境的银行有何影响。这两家银行和宝培拉银行一样受到坏账的困扰。

由于未能在市场筹集到资金，Popolare di Vicenza和Veneto Banca已申请国家救助，而救助需要获得欧洲央行和欧盟执委会的批准。(完)