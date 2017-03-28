欧洲央行应为最终撤出刺激措施作好准备--ECB执委劳滕施莱格

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
她称经济成长前景良好，她预期截至6月底将陆续出炉更多不错的经济数据，届时将导致对欧洲央行政策立场的讨论。
她称，“我们应该为政策的调整作准备，只要经济数据稳健，持续迈向物价稳定的目标，那么我们就应作好准备。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。