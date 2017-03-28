版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 28日 星期二 09:50 BJT

欧洲央行应为最终撤出刺激措施作好准备--ECB执委劳滕施莱格

路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。

她称经济成长前景良好，她预期截至6月底将陆续出炉更多不错的经济数据，届时将导致对欧洲央行政策立场的讨论。

她称，“我们应该为政策的调整作准备，只要经济数据稳健，持续迈向物价稳定的目标，那么我们就应作好准备。”(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐